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Podolski'den olay Çaykur Rizespor açıklaması!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddialarına sosyal medyadan ilginç bir açıklamayla yanıt verdi.

ÇİN takımlarından Vissel Kobe’de forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Süper Lig’e geri döneceği iddialarına ilginç bir cevap verdi. Çaykur Rizespor ile görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Rize'deki tek enteresan şey çay"

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen yıldız isim, “Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay... Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz…” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada “Bilgim yok. Yönetimden bir bilgi gelirse değerlendiririz ama gündemde böyle bir şey yok” yanıtını vermişti.

Galatasaray ile Süper Lig’de 56 maça çıkan tecrübeli oyuncu 20 gol atıp 14 asist yaptı.

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