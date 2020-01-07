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İtalyan futbolcu De Rossi aktif kariyerini noktaladı

Anadolu Ajansı

Kariyerini Arjantin'in Boca Juniors takımında sürdüren, İtalyan kulübü Roma'nın sembol isimlerinden Daniele De Rossi, futbolu bıraktı.

Boca Juniors Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 36 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, ailesine daha fazla zaman ayırmak için 19 yıllık aktif kariyerini noktalama kararı aldı.

Roma'dan teşekkür mesajı
Roma Kulübü de uzun yıllar kaptanlık yapan eski oyuncusu için teşekkür mesajı yayımladı. Profesyonelliğe adım attığı 2001'den 2019'a kadar Roma'da 616 maça çıkan De Rossi 63 gol kaydetti. İtalyan futbolcu, Roma formasıyla 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

2019 yazında Boca Juniors'a transfer olan De Rossi, uyluğundaki sakatlık yüzünden yalnızca 7 karşılaşmaya çıkabildi ve 1 gol kaydetti.

İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

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