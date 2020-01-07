Ryan Babel, Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel, Sarı Kırmızılı takımdan ayrılıyor.

Cim Bom'da 33 yaşındaki futbolcu konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını, izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini yönetime iletirken teknik direktör Fatih Terim, beklentilere yanıt vermeyen tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.

Ayrılık kararı

Mİlliyet'in haberine göre; Onyekuru'nun ardından Sekidika transferleriyle Babel'in şans bulamayacağı için ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray, Babel'in kiralık olarak gitmesiyle hem ikinci yarı için ödeyeceği rakamdan kurtulacak hem de az da olsa bir para kasasına girecek. Bu da yaklaşık 1.5 milyon Euro anlamına geliyor.

Pes etti, 'pes' dedirtti

Cim Bom'un bu sezonki transferi Ryan Babel, ligin ilk yarısında pes etti, pes dedirtti. Teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği isimler arasında yer alan Hollandalı oyuncuyla yolların her an ayrılabileceği ifade edildi. Sadece futbolu değil, özel yaşamıyla da gündeme gelen Babel, bu sezon ligde 15 karşılaşmada görev yaptı ve 5 gol, 1 asiste imza attı.

Galatasaray'ı sildi

Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta ter döken sarı-kırmızılı futbolcu bunlarda etkisiz kaldı. Son derece moralsiz ve isteksiz kalan futbolcu, sosyal medya hesabında bulunan Galatasaray ifadesini kaldırdı.





FIFA'ya şikayet etmişti

Babel'in bu tavrı, 'Yol ayrımı' olarak yorumlandı. Hollandalı futbolcu alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip daha önce kulübe ihtarname göndermiş ardından da FIFA'ya şikayet etmişti.