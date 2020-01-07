Batman'da cinnet geçiren korucu dehşet saçtı!.. Ölen ve yaralananlar var!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde İsrail'in payı var mı? Netanyahu açıkladı

Kuru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Ankara'da deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

Patates ve kuru soğanın yurt dışı satışına kısıtlama getirildi

NATO'dan İran'a provokasyon ve şiddetten kaçınma çağrısı

2020 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?