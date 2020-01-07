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Batman'da cinnet geçiren korucu dehşet saçtı!.. Ölen ve yaralananlar var!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde cinnet getirdiği öne sürülen güvenlik korucusu Şakir Erikli , birlikte nöbet tuttuğu arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral, Orhan Avcı ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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