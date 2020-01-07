Galatasaray'da yaprak dökümü! Fatih Terim 7 futbolcuya kapıyı gösterdi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımda istemediği isimleri yönetime bildirirken 7 futbolcuyla yollar ayrılıyor.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Mariano ve Nagatomo takımdan ayrılmak için artık gün sayıyor. Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Andone ile de yollar ayrılacak. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sözleşmesi donduruluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sevilla'da forma giyen Munas Dabbur için yarışa girdi. Marca'da yer alan habere göre, siyah beyazlılar süre almakta zorlanan İsrailli futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde 27 yaşındaki forvet için RB Salzburg, Sporting ve West Ham United'ın yarışta olduğu belirtildi. Dabbur, bu sezon Endülüs ekibiyle 9 resmi maçta, 3 gol ve 1 asist üretti.
Stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe için Avrupa basınından yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'i kiralamaya çok yakın.
Transferde adı Aston Villa’yla ciddi şekilde anılan Emmanuel Adebayor için Çaykur Rizespor devreye girdi. Son olarak Dinamo Kiev’den Harmash’ı kadrosuna katan Yeşil-Mavililer yıldız oyuncu hakkında karar aşamasında.