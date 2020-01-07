Galatasaray'da yaprak dökümü! Fatih Terim 7 futbolcuya kapıyı gösterdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sevilla'da forma giyen Munas Dabbur için yarışa girdi. Marca'da yer alan habere göre, siyah beyazlılar süre almakta zorlanan İsrailli futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde 27 yaşındaki forvet için RB Salzburg, Sporting ve West Ham United'ın yarışta olduğu belirtildi. Dabbur, bu sezon Endülüs ekibiyle 9 resmi maçta, 3 gol ve 1 asist üretti.