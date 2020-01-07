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Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı

Demirören Haber Ajansı

İTALYA Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya siyah beyazlıların Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu.

Alianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (P) ve 82'nci dakikada Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti. 

Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

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