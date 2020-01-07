Fatih Portakal'dan pes dedirten Libya açıklaması Türkiye'ye resmen iftira attı

ORTADOĞU 'da büyük bir gerginlik yaşanırken Türk askeri Libya'ya gidiyor. Fox Tv sunucu Fatih Portakal'dan Türkiye'nin Libya anlaşmasıyla ilgili skandal bir yorum geldi. Portakal resmen Türkiye'ye iftira attı.

Fox Tv sunucu Fatih Portakal, Libya'ya giden Türk askerini doğalgaz ve petrol için orada olduğunu iddia etti. Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"