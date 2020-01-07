Fenerbahçe Simon Falette ve Jordan Torunarigha'yı bitirdi

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Jordan Torunarigha ve Gineli stoper Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, muradına erdi.

Sol bek bölgesinde oynayan Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlanması ve stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatmasının ardından arayışa giren sarı lacivertli yönetim, çareyi Almanya Bundesliga’da buldu.

Kiralık olarak el skışıldı

Fenerbahçe yönetimi, Hertha Berlin forması giyen Jordan Torunarigha ve Frankfurt'ta top koşturan Simon Falette transferlerini kiralık olarak bitirdi.

Jordan Torunarigha kimdir?

7 Ağustos 1997’de Almanya’nın Chemnitz kentinde dünyaya gelen Jordan Torunarigha, futbola Chemnitzer takımın altyapısında başladı. Ardından Hertha Berlin takımının altyapısına transfer olan genç oyuncu, 2006 yılından beri Berlin ekibinin formasını giyiyor. Hertha Berlin’de resmi olarak 43 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki stoper, 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

Piyasa değeri 8 milyon Euro civarında

Bu sezon Bundesliga'da 6 karşılaşmaya çıkan ve 347 dakika süre alan genç oyuncu, 1 gol atma başarısı gösterdi. Torunarigha, ayrıca alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı, formasını da 4 kez giyme başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.

Simon Falatte kimdir?

Aslen Gine vatandaşı olan Simon Falatte, 19 Şubat 1992’de Fransa’nın Le Mans kentinde dünyaya geldi. Falatte, futbola Fransa’nın Fc Tours ekibinin altyapısında başladı. Ardından Fransa’nın Lorient takımının altyapısına transfer olan Gineli oyuncu, Fransız ekibinde sadece 1 resmi maçta forma şansı buldu. Lorient’ten 1 seneliğine Stade Lavallois ekibine transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Ardından Lorient’e dönen Gineli stoper, bir başka Fransız takımı Stade Brest 29 ekibine transfer oldu. Fransız ekibinde 103 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı. 2016 yılında bir diğer Fransız takımı Metz’e transfer olan Gineli oyuncu, burada 1 sezon forma giydi ve 40 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.





Sadece 1 maçta oynadı

Gösterdiği performans ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’un dikkatini çeken Gineli oyuncu, 2017 yılında 2.70 milyon Euro bedelle Alman ekibinin yolunu tuttu. Alman ekibinde toplamda 43 karşılaşmaya çıkan Falatte, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon Bundesliga’da sadece 1 maçta görev alıp, 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca Gine Milli Takımı formasını da terleten 27 yaşındaki oyuncu, milli takım formasıyla 7 karşılaşmaya çıktı.