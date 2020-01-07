Ankara merkezli 13 ilde harekete geçildi! FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün MİT yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i yakalandı.
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