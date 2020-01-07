Bacaklarınız kalınlaşıyorsa dikkat sakın kilo sanmayın!

Lipödem nedir, belirtileri ve tedavi yolları nelerdir sorularına sizler için yanıt verdik. Bacakların kalınlaşmasıyla kendini gösteren lipödem, yağ dokusunun normalden daha kalın olması haline verilen addır. İşte lipödem hakkında bilmeniz gereken her şey!

Lipödem, bacaklarda deri altı yağ doku fazlalığı nedeni ile bacağın normalden kalın olması anlamına geliyor. Peki gittikçe kalınlaşan bacaklar nasıl tedavi ediliyor? Lipöderm kelimesi aslında ödem demek değil. Deri altında bulunan yağ dokusunun nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çok daha fazla kalın olması. Lenfödem ise vücudumuzda lenf sisteminin yetersizliğine bağlı olarak hücre dışına kaçmış ve ödeme neden olan sıvının tekrar sisteme dahil edilememesine bağlı ödem oluşması.

Lipödem nasıl oluşur?

Lipödem hastalığı 4 evreden oluşuyor. İlk evrede bacaklarda düz kalınlaşma; ikinci evrede kabarıklıklar; üçüncü evrede deride portakal kabuğu görünümü oluşmaya başlar. Kişi aşırı kilolu olamasa da çok kalın düzensiz yağlı bacak ya da kol oluşur. Dördüncü ve son evrede ise damar yetmezliği de olaya eşlik eder ve geri dönüşü olmayan, hareket kısıtlılığına sebep olur.

Lipödem nasıl tedavi edilir?

Lipödem tedavisi sıkıntılı bölgede soruna neden olan fazla yağ dokusunun alınmasıdır. Burada önemli olan bölgedeki toplardamar ve lenf damarlarına zarar vermeden yağların liposuction yöntemi ile alınmasıdır. Klasik liposuction yöntemi yerine bölgeye özel damar koruyucu lazer liposuction yapılmaktadır. Bacak, liposuction açısından riskli bir bölgedir. Bu nedenli kontrollü olarak simetrik her bir bacaktan 2-3 litre yağ alınması lipödem tedavisi için uygun olacaktır. Cerrahi operasyon genel anestezi altında yapılır. Operasyon sonrası özel bacak çorapları ile aynı gün hasta taburcu olur. Lipödem tedavisi tek başına cerrahi tedaviden ibaret değildir. Operasyon sonrası anti ödem egzersizler, lenfatik masaj, LPG tedavi, ilk 3 ay basınçlı çorap tedavisi kullanmak cerrahiye eklenmesi gereken tedavilerdir.