Abdürrahim Albayrak'ın Monacospor sözlerine Abdülkerim Durmaz'dan olay gönderme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Onyekuru transferiyle ilgili ''Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum.'' sözlerini kullandı sosyal medyada alay konusu oldu, Fenerbahçeli eski futbolcu Abdülkerim Durmaz da Albayrak'a göndermede bulundu.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen Abdurrahim Albayrak, ardından transfer hakkında konuştu.





"Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum''

Albayrak, Onyekuru transferi hakkında "Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı. Albayrak'ın açıklamasının ardından 'Monacospor' sözü sosyal medyada kısa süre içinde birçok hesaptan paylaşıldı ve Twitter'da TT oldu.

Çok iyi dostum olan ROMA İDMAN YURDU kulüp başkanını KOLAROV transferinde bize zorluk çıkardığı için kınıyorum. — Abdülkerim Durmaz (@AbdulkerimDrmz_) January 6, 2020

“Çok iyi dostum olan ROMA İDMAN YURDU''

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz da Abdürrahim Albayrak'ın Monacospor sözleriyle dalga geçerken şu ifadeleri kullandı; “Çok iyi dostum olan ROMA İDMAN YURDU kulüp başkanını KOLAROV transferinde bize zorluk çıkardığı için kınıyorum.”