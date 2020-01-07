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Süleymani'nin ölümünün ardından Meclis'ten "Kudüs Gücü"ne 200 milyon avroluk ek bütçe

İRAN meclisi, Lider Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin suikastiyle ölmesinin ardından İran yasa boğulmuştu. İntikam yeminleri edilirken İran meclisi yeni bir karar alarak Kudüs Gücü'nün bütçesini artırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için (İran'ın kullandığı takvime göre, yıl sonu 20 Mart) Ulusal Kalkınma Fonu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon avro tahsis edildi." dedi. 

Laricani, kararın İran lideri Hamaney'in talimatıyla alındığını belirtti. 

- Kudüs Gücü komutanı Süleymani, ABD saldırısında öldürülmüştü

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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