Çanakkale'den okullar tatili haberi geldi! Çanakkale boğazı da kapatıldı

ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışı sebebiyle 2 ilçede okullar tatil edilirken Çanakkale boğazı da kapatıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

Çanakkale boğazı kapatıldı

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.