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Almanya'dan son dakika Irak kararı! Süleymani suikastı yankısını sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde ABD güçleri tarafından öldürülülen İranlı ünlü General Kasım Süleymani ile başlayan ABD-İran gerilimi sonrası, Almanya Irak'ta bulunan askerlerini komşu ülkelere kaydırma kararı aldı.

ALMANYA Savuma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass yaptıkları açıklamada, Bağdat ve Taci'de bulunan Alman askerlerinin sayısının "azaltılabileceğini" söyledi. 2 bakan, Alman askerlerin Iraklı askerleri eğittiği programın devam etmesi için Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Irak'ta yaklaşık 120 askeri bulunurken, askerlerin çoğu ise Bağdat ve Taci bölgeleri dışında bulunuyor. Kramp-Karrenbauer ve Mass yaptıkları açıklamada, özellikle bu 2 bölgedeki Alman askerinin Kuveyt ve Ürdün'e kaydırılabileceğini ifade etti.

Almanya yaşanan gelişmeler sonrası Bağdat ve Taci askeri üslerinde bulunan askerlerine, "üsleri terk etmeme" emri vermişti.

İran yönetimi intikam yemini etmişti 

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran, intikam alma yemini etmişti.

Trump'ın kellesine 80 milyon ödül vadedilmişti 

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran'ın en güçlü savaş komutanına yapılan suikast büyük ölçüde öfkeye neden oldu. İranlılar intikam yeminleri ederken Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül vadedilmişti.

İran'daki Kanal 1 televizyonundan canlı yayınlanan Süleymani'nin cenaze töreninde spiker Donald Trump'ı öldürene ödül verileceğini söyledi. Ayrıca spiker dehşete düşüren açıklamasında, "İran nüfusu 80 milyon. Her İranlı 1 dolar verse toplam 80 milyon dolar eder. 'Sarı saçlı deli'nin kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" demişti.

Teklif devlet televizyonundan yayınlansa da, hükümet buna benzer bir açıklama yapmaktan kaçındı çünkü bu bir savaş ilanıyla eşdeğerdi.

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