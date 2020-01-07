İstanbul Havalimanı'nda bugün iptal olan uçuşlar! 7 Ocak 2020 listesi

İSTANBUL Havalimanı'nda uçuşlar iptal olmaya başladı. 7 Ocak 2020 itibariyle iptal olan uçuşların listesi geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda pek çok uçuş iptal edildi. Rüzgarın hızının 65 kilometreyi bulduğu havalimanında, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı. İptal edilen 7 Ocak 2019 tarihli iç ve dış hat seferleri şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ

– Air India: Ankara (17.00)

– Singapur Havayolları: Ankara (09.00)

– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

– Ukraine International Airlines: Ankara (17.00)

– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– Air India: Ankara (12.45)

– Air New Zeland: Ankara (12.45)

– Singapur Havayolları: Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00),

– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

– Ürdün Kraliyet Havayolları: Gaziantep (11.05)

– Pegasus: İzmir (16.55)

– Scandinavian Airlines: Ankara (12.45)

– Asiana Airlines: Kayseri (12.00)

DIŞ HAT GELİŞ

– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

– Mahan Air: Tahran (11.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

– Libyan Wings: Mitiga (14.25)