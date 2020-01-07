Sabiha Gökçen havalimanında hangi uçak seferleri iptal oldu liste geldi

İSTANBUL fırtına ve yağmurla felç olmuş durumda. Sabiha Gökçen'de bir yolcu uçağının pisten çıkması sonucu uçuşlar 15.00'a kadar durduruldu. Havalimanına inemeyen uçakların listesi de yayınlandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan duyuru yaparak saat 15:00’e kadar THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:

*Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15’e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

*Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanına inemeyen uçakların listesi

09.10 Ankara, 09.20 Antalya, 09.20 Konya, 09.40 Adana, 09.45 Ankara, 09.45 Kayseri, 09.50 Trabzon, 10.05 Antalya, 10.05 Ankara, 10.10 Nevşehir.

Atatürk havalimanında kargo uçuşu

Şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.

Sabiha Gökçen'deki kaza

Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul’da uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kaza sonrası diğer uçakların inişinde de aksamalar yaşandı. Birçok uçak pisti pas geçerek hava tur attı. Bazıları ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.