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Canan Kaftancıoğlu 3 kişinin ismini verdi bitireceğim bomba kulis

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP'nin İstanbul ilçe kongrelerini yazdığı bugünkü bugünkü köşesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın çevresine "İlgezdi, Kılıç ve Kerimoğlu'nu bitireceğim" diyerek meydan okuduğunu iddia etti.

CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongreleri çekişmeli geçiyor. Önceki gün İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Ümraniye ve Kağıthane gibi önemli ilçelerinde kongre yapıldı.

Kaftantancıoğlu ve diğer gruplar

Kongrelerde yaşanan iktidar savaşlarından yansıyan kulisleri Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı. "CHP İstanbul'da sert muhalefet" başlıklı yazısında Övür, esas kavganın mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ona muhalefet edenler arasında geçtiğini yazarak delegelere hakim olmak isteyen grupları tek tek sıraladı:

"Kaftancıoğlu'nu destekleyenler arasında önemli isimler de var: İlk sırada ekip olduğu örgütten sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı geliyor.

İkinci sırada Erdoğan Toprak, Onursal Adıgüzel, Gökhan Zeybek ve Tekin Bingöl gibi isimler var. Şişli Belediye Başkanı ile siyaset yapan Aykut Erdoğdu ise pozisyon peşinde.

Karşılarında ise belediye başkanlarından oluşan İstanbul Grubu var. Bu grupta Battal İlgezdi, Ali Kılıç ve Bülent Kerimoğlu başı çekiyor. Bu grubu diğerinden farklı kılan geleneksel CHP tabanına dayanması...

Bir de süreci dışarıdan izliyormuş gibi yapanlar var. Onların başında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün geliyor. Onların tavrı son anda belli olur."

"Bitireceğim"

Kongreler adeta barut fıçısına döndüğünü savunan yazar, bu mücadelede agresif olanın Kaftancıoğlu olduğunu yazdı. Kaftancıoğlu ile ilgili edindiği kulisi köşesinde aktaran Övür, "Kaftancıoğlu gittiği her yerde, sözünü sakınmadan ve isim vererek, "İlgezdi, Kılıç ve Kerimoğlu'nu bitireceğim" diyerek meydan okuyor." ifadelerine yer verdi. 

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