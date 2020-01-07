Darbe gecesi zorla bildiri okuyan TRT spikeri Tijen Karaş ekranlara geri döndü
15 Temmuz darbe girişimi gecesinde silah zoruyla bildiri okutturulan TRT Spikeri Tijen Karaş, yeniden ekranlara geri döndü.
FETÖ'nün geçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT ekranında silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş ekranlara geri döndü. Yaşadığı korkunç anlarından ardından kalbinde bulunan tümör nedeniyle rahatsızlanan Karaş, sağlığına kavuştu.
Kalbinde bulunan tümör nedeniyle ameliyat olan geçtiğimiz aylarda sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaşan Karaş, 06 Ocak 2020 tarihinde yeniden yayın hayatına başladı.
Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında kendisine zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, müşteki sıfatıyla mahkemede ifade de vermişti.
Deneyimli spiker ekranlardan uzak kaldığı yıllarda ise Türkiye’yi dolaşarak, darbe gecesi ve sunuculuk mesleğine ilişkin deneyim ve merak edilenleri anlattı.