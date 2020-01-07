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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Arapça 'Kanal İstanbul' mesajı: Çekildik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Arapça yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Hayalim. CHP ne yaparsa yapsın biz bunu yapacağız" derken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cinayet projesi. Ben yaptım oldu projesi o-la-maz" ifadeleriyle karşı çıkıyor.

"İBB Kanal İstanbul'dan çekildi" paylaşımı

Hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni bir paylaşım geldi.

Sözcü Ongun, kişisel Twitter hesabında Arapça yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" diye yazdı. Murat Ongun'un bu paylaşımı neden Arapça yaptığı ise muamma.

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