Atiba taraftara sinyali verdi: Seneye de sahalarda olacağım

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Atiba Hutchinson kariyer planlarını ve takımdaki durumunu anlattı. 36 yaşında olmasına rağmen nasıl formda kaldığının sırrını da veren Atiba çok samimi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Atiba Hutchinson gelecekteki kariyer planlarını ve takım içindeki durumunu anlattı. 36 yaşındaki futbolcu nasıl formda kaldığının sırrını da verdi.

Yıldız oyuncu Hutchinson, Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı. Soruları yanıtlayan 36 yaşındaki ön libero, kariyer planlamasından şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda önemli yorumda bulundu.

İlk olarak 36 yaşında olmasına rağmen halâ nasıl formda olduğunun sırrını veren Atiba, “Yediklerime, vücuduma dikkat ediyorum. İdman dışında çalışıyorum. Ertesi gün daha iyi olmam için böyle gerekiyor. İyi dinlenip fit tutuyorum kendimi. Futbol, yaşla alakalı değil, akılla alakalı. Gençken sahada basmadığın yer kalmıyor. Yaş ilerledikçe daha akıllı oynayıp enerjini daha iyi kullanmam gerek” ifadelerini kullandı.

‘Antrenörlük düşünülüyor ama...’

Kariyer planlamasıyla ilgili olarak da konuşan Atiba, “Geleceğimle ilgili olarak antrenörlük konusunu düşünülüyor. Bu durum benimle yönetim ve hoca tarafından da paylaşıldı. Ama bir yıl daha futbol oynayıp bırakacağım. Kendimde bu gücü buluyorum. Seneye de futbolcu olarak sahadayım. Sonra oyunculuk kariyerime nokta koyacağım” dedi.

‘Elneny’yle arkamız sağlam’

Takım arkadaşı Mohamed Elneny’nin kendisine saha içerisinde çok yardımcı olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, “Mohamed, daha çok savunma ağırlıklı oynuyor. Biliyorum ki arka sağlam, daha çok hücum ağırlıklı oynuyorum. Bu sadece Mohamed’le değil hocanın taktiğiyle de bağlantılı. Kampta farklı şeyler deniyoruz. İkinci yarı bunları sahaya yansıtacağız” sözlerini sarf etti.

‘Umarım sonunda en üstte biz olacağız’

“Sivas iyi çıkış yaptı. Fenerbahçe 5, Sivas da bizim 7 puan önümüzde. Sonlara doğru, ligin büyük takımları önde olacaktır. Maç sayısı azalıp baskı arttığında tecrübe öne çıkıyor. Umarım sonunda en üstte biz olacağız.”

'Sivas iyi çıkış yaptı'

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Atiba, “Savaşın içinde çok takım olması ilginç durum yarattı. Hiçbir takım istikrar yakalayamadı. Şimdi bunu terse çeviren şanslı olacak. Daha fazla istekli olmak ve iyi başlamak önemli... İlk maç liderle evimizde. Kazanıp üstüne koyarak sonunu getirmek istiyoruz. Sivas iyi çıkış yaptı. Fenerbahçe 5, Sivas da bizim 7 puan önümüzde. Sonlara doğru, ligin büyük takımları önde olacaktır. Maç sayısı azalıp baskı arttığında tecrübe öne çıkıyor. Umarım sonunda en üstte biz olacağız. Ama bu kolay olmayacak. Büyükler arasında geçer yine” dedi.

‘Hakemler, ligi yüzde 100 etkiliyor’

“VAR Sistemi, hakemlerin kaçırdıklarını görmesini sağlayan bir konu. Bu düzgün ve doğru kullanılırsa herkes memnun olur. Adil olunmalı her takıma karşı... Hakemler, ligi yüzde yüz etkiliyor. Yanlış kararlar ile, bir takım yarışa dahil edilebiliyor, ya da yarış dışı kalabiliyor.”

‘Teknik adam konusunda şanslıyım’

“Beşiktaş’ta; Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı’yla çalıştım. Üçü de üstümde etkili oldu. Güneş; hızlı oynatıp, motive eden biriydi. Özellikle ilk yıllarında başarılara imza attık. Biliç döneminde çok kaliteli değildik. Ancak Biliç ile atılan temellerin üstünde yükseldik. Avcı, taktiğe önem veren, modern futbolu bilen, iletişimi çok üst düzeyde olan biri. Hepsinin bana olumlu yönde çok etkisi ve katkısı oldu.. Bu yönden şanslıyım.”

‘Türkiye’ye yerleşebiliriz’

“Türkiye’ye yerleşmeyi düşünebilirim. 7 yıldır buradayım. Çocuklarla karar vermemiz gerekiyor. Ben ve eşim bunu düşünüyoruz. Mutluyuz. Nasıl yaşanılabileceğini çok iyi biliyoruz. İnsanları tanıyoruz. Yemekleri biliyoruz. Ülke şartlarını... Bizim için çok farklı bir kültür ama bir o kadar da yaşanılabilir yer.”

‘Hiç böyle bir rüyam olmadı’

“Heykelin yapılması konusunda yapılan yorumlar benim nasıl bir karaktere sahip olduğumun bir göstergesi. Çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir rüyam olmadı. Onur ve gurur verici. Olur veya olmaz düşüncesi bile beni çok mutlu ediyor. Taraftarlarımıza çok teşekkürler.”