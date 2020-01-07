Son dakika haberi! İran Meclisi ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti

İRAN 'dan ABD'yle ilgili dünyayı endişelendirecek bir son dakika kararı geldi. General Kasım Süleymani suikasti sonrası intikam yemini eden İran'ın ne yapacağı merak ediliyordu. ABD'ye ilk resmi karşılık verildi. İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti.

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta SİHA ile öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da savaşın kapıları sonuna kadar açıldı. ABD ve İran'ın olay sonrası karşılıklı tehditleri dünyanın gündeminde ve İran'ın yapacağı misilleme bekleniyor.

"ABD'li komutanları ve Pentagon'u terör örgütü" ilan etti

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tasnim'in geçtiği habere göre İran Meclisi, ABD'li komutanları ve ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) 'terör örgütü' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

ABD Başkanı Trump'ın 52 noktanın vurulacağı tehdidine İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "290'ı unutma" diyerek aynı sertlikte karşılık verdi.