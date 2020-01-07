Bülent Arınç'ın damadının itiraz dilekçesinde bomba FETÖ itirafı

Bülent Arınç’ın FETÖ'den yargılanan ve beraat kararı verilen damadı Ekrem Yeter için yapılan itiraz dilekçesinde ilginç ifadeler yer aldı. Dilekçede Yeter'in sempatizan olduğu vurgulandı

Yeter, 'FETÖ'den yargılanmış ve hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, “FETÖ üyesi olmak” suçundan yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararına, “gerekçede hataya düşüldüğü” iddiasıyla itiraz etti.

Beraatın “delil yetersizliği”nden değil, “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle verilmesini isteyen Yeter’in avukatı, dilekçede, “sanığın eylemleri sempatizanlık düzeyinde kalmıştır” dedi.

Sempati duyduğu yapılanmadan hızla uzaklaştı

Yeter’in “cemaat diye bildiği, sempati duyduğu bu yapılanmadan 2015 başından itibaren hızla uzaklaştığı, örgütün kriminalize olma eğilimiyle birlikte tamamen koptuğu” savunulan dilekçede, bugün bile benzeri dini cemaat ve grupların çeşitli dernek ve vakıflar altında örgütlendiklerine, dini içerikli sohbet tertip ettiklerine dikkat çekildi.

15 sayfalık itiraz dilekçesi verdi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat eden Yeter’in avukatı Selçuk Nuray, beraat kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne 15 sayfalık itiraz dilekçesi verdi.

Karar siyasi hırs ve intikam duygusuyla verildi

Dilekçede kararın hukuki yönden değil müvekkilin kayınpederi olan Bülent Arınç’ın siyasi kimliğinden dolayı siyasi hırs ve intikam duygusuyla yapıldığı savundu. Dilekçede, iddianamedeki delillerin çürütüldüğü ayrıca Yeter’in örgütün tepe yönetimi ile görüşmelerinin “başarılı doktor olmasından kaynaklı olduğu” ileri sürüldü.