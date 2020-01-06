ABD ve İran savaşı çıkarsa İran ne yapabilir İran ordusu ne kadar güçlü?
İRAN ve ABD arasındaki gerginlik dünya ülkelerini korkutuyor. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran intikam alacağını açıkladı. Peki ABD'ye tehditler savuran İran'ın ordusu ne kadar güçlü? İşte detaylar...
İRAN 'da efsane kabul edilen General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Bölgede gerginlik artarken İran, ABD'den intikam alacağını açıkladı. Gözler İran'a çevrilmişken herkes ülkenin askeri gücünün ne kadar olduğunu merak ediyor.
İran ordusu ne kadar büyük?
İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.
Devrim Muhafızları Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor
Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var. Devrim Muhafızları 40 yıl önce İslam Devrimi'ni korumak için kuruldu ve o tarihten beri askeri, siyasi ve ekonomik bir güç haline geldi. Ordudan daha az mensubu bulunsa da İran'daki en etkili askeri güç olarak görülüyor.
Yurt dışı operasyon kapasitesi nasıl?
General Kasım Süleymani'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı. Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor. Bu birliğin mensupları Suriye'ye de gönderildi, Suriye Ordusu'na ve Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı milislere danışmanlık yaptılar. Irak'ta ise, IŞİD'in yenilmesine yardımcı olan ve Şiilerin kontrolünde bulunan bir milis gücüne destek verdiler.