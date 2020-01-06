ABD ve İran savaşı çıkarsa İran ne yapabilir İran ordusu ne kadar güçlü?

Devrim Muhafızları Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor

Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var. Devrim Muhafızları 40 yıl önce İslam Devrimi'ni korumak için kuruldu ve o tarihten beri askeri, siyasi ve ekonomik bir güç haline geldi. Ordudan daha az mensubu bulunsa da İran'daki en etkili askeri güç olarak görülüyor.