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Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddia! Hillary Clinton tarafından yanıltıldı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi'ni kurarak muhalefete soyunan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Destici Hillary Clinton'un Davutoğlu'nu yanılttığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, ABD'li mevkidaşı Hillary Clinton tarafından yanıltıldığını söyledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TV5'te katıldığı canlı yayında, Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Clinton Davutoğlu'nu Suriye konusunda yanılttı

Söz konusu döneme dair eleştirilerde bulunan Destici, “ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduğunda çok görüşmeleri oldu. O dönemki Dışişleri Bakanımızın (Davutoğlu) Clinton tarafından yanıltıldığını ve kendi hain emelleri gösterilmeyerek sanki Suriye’de işlerin o dönem ki Libya gibi kolayca halledilebileceği ve Esad kolaylıkla gidebileceğine dair fotoğraflar ve planlar gösterdiler. Maalesef o dönemki iktidarımız buna inandılar. Daha sonra gördüler durum öyle değil. Türkiye’ye bunun çok ağır bir faturası oldu. Hem mülteciler hem de PKK’nın varlığı noktasında” şeklinde konuştu.

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