Bakan Pekcan açıkladı! Araç alım satımında yeni dönem başladı

Son dakika haberine göre Hükümet araç alım-satımında değişikliğe gitti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım-satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz." açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımında yeni bir sistemin devreye sokulacağını açıkladı. Pekcan, alım satımda Güvenli Satış Sistemi'nin getirileceğini ve noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılacağını söyledi.

'Güvenli Satış Sistemi' getirildi

Bakan Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklama şöyle:

-Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.

-Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek.

Soğan ve patates ihracatında ön izin şartı

Öte yandan geçtiğimiz yıl fiyat artışıyla tartışmalara neden olan patates ve soğan ile ilgili yapılan değişikliğin nedeni merak konusu oldu.

Yeni uygulamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik.." ifadelerini kullandı.