Erdoğan: Askerimiz Libya'ya gitmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Türkiye'nin Libya konusundaki adımlarını anlatan Erdoğan, anlaşmanın her iki ülkenin çıkarlarını koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Rumlar'ın Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetme planlarının Libya ile yapılan anlaşmayla bozulduğunu söyledi. Türkiye'nin meşru hükümetle hareket ettiğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, her iki ülkenin çıkarına olan bu anlaşmanın korunacağını ifade etti. Erdoğan, Libya'da Türk askerinin muharip tarafta olmayacağını da kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK'te gündemdeki önemli gelişmelere ilişkin Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını cevapladı. Libya konusuna özel bir yer ayıran ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın detaylarını harita üzerinden açıklayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Biz gitmeseydik birileri gelecekti. Bu uluslararası şirketler olabilir vesaire. Kaldı ki şu anda bizim anlaşma yaptığımız yerde yanımıza yine uluslararası şirketleri alabiliriz. İsim vermeme gerek yok. Uluslararası şirketlere teklifler yaparız ve bu teklifler neticesinde onları da biz bu çalışmanın içerisine katabiliriz. Gelecekler ve her iki ülke adına, ortaklaşa çalışma yapabilecekler.

"Biz meşru hükümetle çalışıyoruz ya onlar?"

Öncelikle içeride kimler rahatsız oluyor, bu önemli. Bu rahatsız olanlara dedik ki Libya'ya girişimiz bugün değil. Geçmişte de Yunan ve Rum kesiminin Türkiye'yi Akdeniz'e hapsetme girişimi var. Bu planlar bozuldu. NATO zirvesinde yaklaşık 1,5 saat Yunan Başbakanı ve heyetiyle, şahsım ve heyetim görüşme yaptık. Dedi ki bu hukuka aykırıdır falan. O zaman da söyledim. Biz devlette anlaşma yaptık siz ise Hafter ile çalışıyorsunuz. Hukuki bir karşılığı var mı yok! Hafter şu anda uluslararası camianın tanımadığı darbeci sıfatıyla bulunan bir isim. Bunu göreceksiniz ve kabul edeceksiniz. Meşru hükümet ile bir çalışıyoruz.

"Ana muhalefet partisi Lejyoner diyecek kadar alçalıyor"

Kimsenin ne bizim ne de özellikle Libyalı kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine ve tek taraflı adım atmalarına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlılığımız var.

Ana muhalefet partisi lideri, Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz bir defa oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Tam aksine ben bunu Gölçük'te denizaltı biliyorsunuz inşasında da söyledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi gitti. Orada hatta yaralandı mı yaralandı. Bu farklı süreci yaşadı mı yaşadı. Peki Gazi Mustafa Kemal için böyle bir yakıştırma yapmanız mümkün mü? Siz her zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorsunuz. Bunu nereye yerleştireceksiniz.

Türkiye'nin görevi koordinasyon

Tüm güvenlik kurullarımız arasında eğitim ve öğretim planlarının düzenlenmesi noktasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında bizim askerimizin görevi orada koordinasyondur. Şu anda bu koordinasyonu yapıyorlar. Orada bir harekat merkezi ve harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz olacak. Bu korgeneralimiz oradaki bu süreci onlar yönetecek. Şu anda peyder pey oraya gidiyorlar.

Muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler çalışacak. Koordinasyonu ise bizim üst düzey askerlerimiz bunun içinde başta bizim korgeneralimiz ile özellikle oradaki emir komuta zincirini elinde tutan gayet iyi tutan ekiplerimiz olacak. Onlarla birlikte bu süreci başlatmış olacağız."