Erdoğan Kanal İstanbul'da son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Montrö'nün boğaz anlaşması olduğunu ve Kanal İstanbul'u kapsamadığını söyledi. Erdoğan, Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili de taraflara itidal çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve olayın Irak'ta yaşanmasının manidar olduğunu söyledi. Saldırının zamanlamasına dikkat çeken Erdoğan, bölgeye yeni bir dış müdahalenin ise kabul edilemeyeceğini kaydetti. Kanal İstanbul tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, Montrö'nün bu projeyi kapsamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, Irak'ta meydana gelen olayları ile ABD ve İran'ın karşı karşıya gelişinin düşündürücü olduğunu söyledi. Her iki tarafa itidal çağrısı yaptıklarını belirten Erdoğan, yaşananların Irak üzerinden gerçekleşmesinin ise manidar olduğunu ve bölgede bir kez daha dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Ortadoğu'nun yorulduğunu ve Hamaney'in açıklamasını kenara atılamayacağını anlatan Erdoğan, ABD'nin ve Rusya'nın bölgede olduğunu İdlip'te yaşananlara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İdlib gibi bir yerde şu anda 300 bini aşkın insan bizim sınırlara doğru yükleniyor. Peki biz bunların altından nasıl kalkacağız? Bu insanları kendi topraklarında iskan edebilmenin hesabı içerisindeyiz ama kış mevsimindeyiz. Kızılayımız AFAD'ımız hepsi elinden gelen gayreti gösteriyor. Nereye kadar? Mevsim koşulları ne getirecek ne götürecek, bütün bunlarla beraber biz insani ve vicdani şu ana kadar her türlü adımı attık."

Trump ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşananları hep konuştuklarını, 33 bin tır silah, mühimmat, araç ve gerecin terör örgütlerine verildiğini hatırlattı.

Erdoğan, "Eğer bir terörist gözüyle bakıyorsan peki o zaman bu teröristlere verdiğiniz desteği nereye koyacağız? Ama eğer terörist olarak değil de İran'ın generali olarak değerlendiriyorsan bunu nereye koyacaksın?" diye sordu.

Bunların anlamlandırılmasının da kendisine zor geldiğini belirten Erdoğan, "Bir de enteresan yanı biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum." dedi.

Suriye'deki gelişmeler

Konuşmasının Suriye bölümünde Rusya ile olan mutabakata değinen Erdoğan, bölgede sivil katliama izin vermeyeceklerini söyledi. Rejimin katliama devam ettiğini de belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gelin bir plan yapalım ve burada ateşkesi sağlayalım" dedik. Sayın Putin ile bunu görüşeceğiz. Temennim o dur ki ateşkesi sağlayalım ve bombalar sivillerin üzerine inmesin.

Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan fazlasını terörden arındırdık.

Yarın Merkel ile görüşmem var. Yarın Merkel ile yapacağım görüşmede İran, Irak bu olayı konuşacağız. Berlin sürecinde Libya'yı masaya yatıracağız. Bizim biliyorsunuz dörtlü zirvemiz vardı. Putin de katılmıştı. Şimdi yeni bir aktör Boris Johnson. Şubat ayı içerisinde dörtlü zirveyi İstanbul'da yapacağız."

Kanal İstanbul tartışmaları

Programda gazetecilerin Kanal İstanbul ile ilgili sorularını da cevaplayan Erdoğan, finansman konusunda iki ayrı planın olduğunu söyledi. Yap işlet devret ile ya da milli bütçeyle yapılabileceğini belirten Erdoğan, bu konuda gerekirse sunum yapacağını söyledi. İşte Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili sözleri:

"Arkadaşlarım bu konulara cesaret edip söylemiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim tahmin edebilir.

Kanal İstanbul'da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacağı gibi biz adeta biz yeniden İstanbul'u çevrecilik ve şehircilik projesi olarak inşaa edeceğiz. Boğaz farklılık arz ediyor. Yeni inşaa edeceğimiz yerde ise tedbirlerimizi biz bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz. Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri geçecek. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Yeni bir uluslararası su yolu sağlanmış olacak.

Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Montrö bir tarihtir. Bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Montrö kapsamında değildir.

"Talimatı IMF'den alıyorlar"

2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı.Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. Faiz de enflasyon da tek haneli olacak.

Belediyelerle görüşmeler

Hiçbir mani yok. Tüm Büyükşehir Belediye başkanlarıyla bir araya geliriz. Bu iş gönül ve hizmettir. Vatandaşımıza daha iyi hizmeti götürmek için bunu yapmak zorundayız. Cumhurun başı olarak da Belediye Başkanlarımızın talepleri, eksikleri nedir dinleyip gidermeliyiz. Terörle arasına mesafe koyan, şiddetten uzak duran herkesle oturur konuşurum."