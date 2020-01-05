PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtilerek, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.