Galatasaray'dan Henry Onyekuru kararı! KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralandığı ve 650 bin euro maaş alacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp eski Nijeryalı futbolcusu Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Galatasaray, şu ifadelere yer verdi: Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenek

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Onyekuru, Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.