HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Henry Onyekuru kararı! KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralandığı ve 650 bin euro maaş alacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp eski Nijeryalı futbolcusu Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Galatasaray, şu ifadelere yer verdi: Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenek

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Onyekuru, Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi! Doğuya kar Marmara'da fırtına ve yağış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gerilimi artıracak Süleymani suikastı açıklaması
TOGG'dan Twitter'da yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım
Kasım Süleymani'nin kızı: İntikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum
Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: KHK'lılara yargı yolunu açacağız
Peygamber torunuyum kanım şifalı deyip içirdi! Akılamaz dolandırıcılık hikayesi
Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
2020 MTV hesaplama robotu MTV nasıl sorgulanır?
Atiye kaç bölüm Atiye 1. sezon bölümleri kaç dakika?
Yeni sigara fiyatları 2020 zam mı geldi son haber geldi
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Doğu Perinçek'i derinden üzdü
Mısır ordusundan tansiyonu yükseltecek hareket! Akdeniz'de tatbikat
2020 ebe maaşları kaç para oldu yeni zam geldi
Yorumlar