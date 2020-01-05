Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: KHK'lılara yargı yolunu açacağız

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, "OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların yargı yolu açık olacak şekilde bir düzenlemeye gidilebilmesini parti programımıza koyduk." açıklaması yaptı.

Biz10 TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan Selim Temurci, "OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz. Gelecek Partisi olarak milletimize vaadimizdir" ifadelerini kullandı.

Temurci, KHK’lılar ile ilgili soruya "Haksızlığa uğradığını söyleyen insanlar direkt il başkanlığımıza geliyorlardı, bu konuyla ilgili olarak hukukçulardan oluşan bir komisyonu da ilk defa kuran kişi benim, burada meseleye bakışım insaniydi" yanıtını verdi.

"Cevap olarak bize kapıyı gösterdiler"

"Şu anda kurucumuz olan çok değerli insanların yaşadıkları bazı durumlar önümüze geliyor. Bir kurucumuzun damadı işinden oldu, eski Kahramanmaraş milletvekilimiz" diyen Temurci, şunları kaydetti:

Samimiyetle söylüyorum, bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan 2001’de partiyi kurduğumuz Recep Tayyip Erdoğan olsa ve yaşadıklarımızı hissetse şu anda Gelecek Partisi diye bir parti olmazdı. Biz mazluma zulmeden herhangi bir siyasi anlayışın tarafında olabilir miyiz. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun olduğu, ülkede demokrasinin her geçen gün kan kaybettiği bir yerde biz 2001’de kurduğumuz o partinin ortadan kalktığını gördüğümüzde önce kendi evimizin içinde bağırdık, ev yanıyor dedik, hadi bu evi kurtaralım dedik. 31 Mart’a kadar bekledik. Cevap olarak bize kapıyı gösterdiler.