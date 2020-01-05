HABER /  POLİTİKA

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Doğu Perinçek'i derinden üzdü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ardından "Amerika terör eylemi ile şehit etti. Değerli candaşımız, arkadaşımız' diyerek üzüntüsünü belirtti.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı,  Genel Başkan Doğru Perinçek'in katılımıyla Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Perinçek, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Değerli candaşımız, arkadaşımız"

Perinçek'in açıklaması şöyle: 4 gün önce İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani, aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi. Can dostumuz İran ve Türk milleti ile bütün bölge haklarının ve insanlığın şehidi. Ateşe, ateşle cevap. Amerika o cevabı almıştır. Hem de bütün Batı Asya'dan almıştır ve alacaktır.

Kasım Süleymani'yi, Amerika başkanının emriyle o terör eylemi ile şehit eden Amerika, o cevabı da alacak.

"Saygı ile buradan anıyoruz"

Kasım Süleymani'yi saygı ile buradan anıyoruz ve İran milletine İzmir Kurultayı'nda selamlarımızı gönderiyoruz. Libya'da durum aynı. Burada da bir insanlık cephesi oluştu. Bir tarafta Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler var. Onun karşısında da Libya milletinin birliğini temsil eden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da yasal olarak kabul edilen yönetim var. Orada insanlık ile Amerika emperyalizmi arasında bir mücadele var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki karşılıklı iddialaşmanın tarafı olan bir cephe var. Yalnız Libya'da değil Kırım, Azerbaycan, Karabağ, Ege, Suriye'nin kuzeyinden, Karadeniz'den Umman Denizi'ne bir cephe oluştu. Bu cephede tek tek durumları ele almak yanıltıcı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi! Doğuya kar Marmara'da fırtına ve yağış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'den ABD Başkanı Trump'a çağrı
1. Lig'in eski golcüsü Prijovic'in yeni durağı Beşiktaş
Trump'ın 'vururuz' çıkışına İran Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymani için şehit dedi mi?
Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: ABD'lilerin cesetlerini görmek için sabırla bekleyin
'Hükümetin devreye girmesiyle, Sabancı TEMSA'yı geri alıyor' iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Mısır ordusundan tansiyonu yükseltecek hareket! Akdeniz'de tatbikat
Göbeklitepe hikayesi Göbeklitepe nerede nasıl bulundu?
İngiltere'den Kasım Süleymani yorumu: Meşru müdafaa hakları var
Hac kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak Diyanet duyurdu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de bu isimler sadece bir kişide var
Eğitim takvimi MEB yarıyıl tatili ne zaman başlıyor kaç gün?
Yorumlar 1 yorum