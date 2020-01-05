1. Lig'in eski golcüsü Prijovic'in yeni durağı Beşiktaş

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Aleksandar Prijovic, Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldı.

Arap basınında da oyuncunun havalimanındaki görüntüsü verilerek, "Yeni durağı Beşiktaş" denildi.

Da Costa'dan sonra ikinci oyuncu

Haberde ayrıca, Prijovic'in Manuel da Costa'dan sonra takımdaki sözleşmesini fesheden ikinci oyuncu olduğu ifade edildi. Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Boluspor'da dikkat çekmişti

Prijovic, bir dönem TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da oynamış ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.