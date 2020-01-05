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Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde evinde 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan Nazmiye Koyuncu'yu (19) Ramazan D.'nin bıçaklayarak öldürüp, cüzdan ve küpelerini aldığı ortaya çıktı. Polis, Ramazan D.'yi gözaltına aldı.

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'nun eşi S.Koyuncu, kayınpederi C.Koyuncu, kayınvalideki S.Koyuncu ve görümcesi S.Koyuncu'yu gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüzdan ve küpesini almış

Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Koyuncu'yu Ramazan D.'nın öldürdüğünü saptadı. Yapılan araştırmalarda Ramazan D.'nin eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan D., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan D.'nin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbileseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi. 

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