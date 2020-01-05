Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: ABD'lilerin cesetlerini görmek için sabırla bekleyin

ABD'nin Bağdat'ta öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin yerine atanan İsmail Kaani, "Herkese Orta Doğu’nun dört bir yanında ABD'lilerin cesetlerini görmek için sabırla beklemesini söylüyoruz" diyerek tehdit etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ise "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır." diye konuştu.

ABD’nin Irak’ta düzenlediği suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin yerine geçen Tuğgeneral İsmail Kaani, “Herkese Orta Doğu’nun dört bir yanında ABD’lilerin cesetlerini görmek için sabırla beklemesini söylüyoruz” diye konuştu.

"ABD’nin 35 hayati noktası İran menzilinde"

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kirman eyaleti komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD’nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti. Kasım Süleymani’nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, “Tel Aviv dahil ABD’nin bölgedeki 35 hayati noktası İran’ın menzilindedir” ifadesini kullandı.

İranlı komutan, ABD’yi Hürmüz Boğazı’nda hedef alacakları imasında bulunarak, “Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden geçiş yapıyor” dedi.

"ABD’nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı"

İran devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin saldırıyla büyük bir stratejik hata yaptığını belirten Selami, şunları kaydetti: Kasım Süleymani’ye suikast, ABD’nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Bu sözler kaydedilmelidir çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler. İntikamımız geniş bir coğrafyada, zaman içinde ve belirleyici etkilerle olacaktır.