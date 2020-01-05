Kasım Süleymani'nin cenazesi uğurlanıyor milyonlar İran sokaklarında
IRAK 'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.
Törene katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek ve orada toprağa verilecek.
Savaş bayrağı çektiler
İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi.
Cenazesi ABD araçlarıyla taşındı
ABD'nin öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi Amerikan malı Chevrolet'te taşındı İran'a götürülmek için ABD helikopteri kullanıldı.
İran o bölgeyi işaret etti
Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamzeh, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” dedi.