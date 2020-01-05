Kasım Süleymani'nin cenazesi uğurlanıyor milyonlar İran sokaklarında

İran o bölgeyi işaret etti

Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamzeh, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” dedi.