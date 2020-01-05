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Türkiye'nin Libya tezkeresine Suudi Arabistan'dan skandal kınama mesajı

LİBYA tezkeresinin Meclis'ten geçmesiyle ilgili mesaj yayınlayan Suudi Arabistan yönetimi "Son dönemde Türkiye'nin Libya'daki hamlelerini kınıyor ve Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal ediyor." açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı ve resmi haber ajansı SPA'da da yayınlanan açıklamada, TBMM'den geçen Libya tezkeresi hakkında küstah ifadelere yer verildi.

"Suudi Arabistan Libya'daki hamlelerini kınıyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Suudi Arabistan, son dönemde Türkiye'nin Libya'daki hamlelerini kınıyor ve Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal ediyor. Krallık, Türkiye'nin bu hamlesinin Libya'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini tasdik ederken aynı zamanda Arap ve bölgesel güvenliğe de tehdit oluşturuyor. Bu karar bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor ve uluslararası prensipleri ve anlaşmalara karşı geliyor.

Tezkere Meclis'ten geçti

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi elektronik ortamda oylandı. 509 milletvekilinin oy kullandığı tezkere 325 oyla kabul edilirken, 184 ret oyu kullanıldı.

Ne olmuştu?

Tezkerenin Libya'ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi. Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İYİ Parti'ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, "Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var" dediği öğrenilmişti.

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