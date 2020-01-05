Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye telefonu! Bakın neler konuştular

Konuşmanın içeriğini İran'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği paylaştı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin cenaze törenini izlediğinin belirtildiği paylaşımda, Erdoğan'ın, "Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü" ifadelerini kullandığı bilgisi verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında : "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/md9dN3cFLn