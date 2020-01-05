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Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye telefonu! Bakın neler konuştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi arayarak taziyelerini iletti.

Konuşmanın içeriğini İran'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandı. 

İran'ın Ankara Büyükelçiliği paylaştı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin cenaze törenini izlediğinin belirtildiği paylaşımda, Erdoğan'ın, "Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü" ifadelerini kullandığı bilgisi verildi.

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