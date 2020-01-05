Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den SÖZCÜ kararıyla ilgili açıklama! FETÖ'cüler sevinir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül SÖZCÜ Davası’ndan çıkan kararı değerlendirerek davada Yargıtay sürecini hatırlattı, “Tüm yargılamalarda milletin beklentisi delillere göre adil bir karar verilmesi” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu. Gül'e, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına verilen hapis cezaları soruldu. Adalet Bakanı Gül, “Yürüyen bir davayla ilgili bizim bir söz söylememiz doğru olmaz” dedi. Yargıtay sürecine işaret eden Gül, “FETÖ'ye eleşiri yapmış birilerini FETÖ'cü diye mahkum ederseniz, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmış olursunuz” diye konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

‘Adil karar verecektir'

Yargıtay süreci de var. Bu tür davalara Birinci Yargı Paketi'yle Yargıtay yolu açıldı. Türkiye'de bir sürü mahkeme var. Ama Yargıtay bir tane. Yargıtay, yargıya güveni de artırıyor.

A meselesinde, B meselesinden farklı kararlar çıkabiliyor. İçtihat oluştuğu için Yargıtay son kararını vererek içtihata göre adil bir karar verecektir.

Bu tür meselelerde daha fazla özgürlük anlamında, hukuk istikrarı anlamında buna yönelik imkanlar açılmıştır. Onun ötesinde tüm yargılamalarda milletin beklentisi delillere göre adil bir karar verilmesi ve kamuoyunun tatmin edecek şekilde ikna edilmesi.

‘En çok FETÖ'cüler sevinir'

Bazen öyle kararlar görüyoruz ki “Acaba bu karar mücadeleyi sulandırmaz mı?” diyoruz. Özellikle FETÖ davaları gibi kritik davalarda bu konular sulandırılmamalı.

FETÖ'ye ontolojik (var oluş sebebi) olarak karşı çıkmış insanları da bu süreçlere soktuğunuzda elbette sulandırma olarak yorumlanabiliyor.

Bizim güvencemiz bir üst merciinin karar vermesidir. Hafızamız taze, deliller üretilerek mağduriyetler yaratıldı. 300 bin kişi değil 3 milyon FETÖ'cü olsa buna en çok FETÖ'cüler sevinir.