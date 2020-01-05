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Ayetullah Hamaney'den Kasım Süleymani için skandal Hz. Hüseyin paylaşımı!

ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani için şaşırtan bir paylaşım geldi. Hamaney'in resmi internet sitesinden Süleymani'nin Hz. Hüseyin tarafından karşılandığını anı tasvir görsel sosyal medyaya servis edildi.

Dün ABD'nin Bağdat'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında öldürülen Kasım Süleymani için İran'da bir çok noktada anma töreni düzenlendi. Kerman'daki yas ritüelinin ardından bugün Hamaney'in resmi internet sitesinden Süleymani'nin Hz. Hüseyin tarafından karşılandığını anı tasvir görsel sosyal medyaya servis edildi.

Amerikan saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ve altı kişi için İran'da cenaze törenleri düzenlendi. Dün ölüm haberinin doğrulmasının ardından ülkenin birçok farklı noktasında halk sokaklara dökülmüştü.

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Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak'taki birçok kanlı eylemin, Müslümanların ölümüne neden olan olayların ardında parmağı olan Süleymani için Hamaney tarafından skandal bir paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda Kerbela şehidi Hz. Hüseyin'in cennette İran halkı tarafından şehit ilan edilen Kasım Süleymani'yi karşıladığı an tasvir edildi. 

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