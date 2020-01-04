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Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi

AK Parti'den istifa ederek parti kurma hazırlıklarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu ikinci kez erteledi. Babacan'ın partisinin kuruluşunu Ocak sonu ya da Şubat ayının başına ertelediği belirtildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından gözlerin çevrildiği Ali Babacan cephesinde yeni parti için ikinci kez erteleme kararı çıktı.

Babacan'ın Eylül 2019'da verdiği bir röportajda "2020'ye kalmadan partiyi kuracağız" demesine rağmen, partinin kuruluşu Ocak ayının ikinci haftasına ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, Babacan cephesinin yeni partiyi Ocak sonu ya da Şubat ayının başına ertelediği belirtildi.

"Tüzel kişilik 2019 sonunda oluşturulacak" demişti
Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti çalışmalarıyla ilgili Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorusuna şu yanıtı vermişti: "Partinin tüzel kişiliğinin 2019 sonunda oluşturulmaya başlanacak. Bugüne kadar tek bir kişiden tek para almadık. Tüzel olmadığımız için. Sadece arkadaşlarımız ailelerinden destek veriyorlar."

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