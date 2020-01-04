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Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?

ABD'nin operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'nin kızı, evlerine başsağlığı ziyaretine gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "Babamın intikamını kim alacak?" diye sordu. Ruhani bu soruya, "Endişelenme, suikastin intikamı alınacak" diyerek cevap verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreni devam ederken, eve başsağlığına gelenlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu.

"Babamın intikamını kim alacak?"
İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani'nin kızı olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan bir genç kadın, Ruhani'nin "Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz" sözü üzerine "Babamın intikamını kim alacak" diye sordu. Ruhani'nin de cevap olarak "Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin" dediği görüldü. Kasım Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.

Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

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