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Ruhat Mengi, Çin'deki olay için bile Türk polisini suçladı

Seçim dönemlerinde ortaya attığı ilginç iddialarla hafızalara kazınan Ruhat Mengi, şimdi de Çin'deki şiddet videosu ile Türk polisini karalamaya çalıştı.

Çin'de, polisten indirilen bir şüpheli, iki polis tarafından dövüldü. Yere düşen şüpheliyi acımasız bir şekilde tekmeleyen sivil polisler, kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, Twitter üzerinden yayılmaya başladı.

Türk polisini karalamak için fırsat kollarcasına bekleyen Ruhat Mengi ise görüntüleri paylaşarak İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

"Polisine güvenemeyen millet kime güvensin"
Polislerin Türk olduğunu sanan Mengi, "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" ifadelerini kullandı.

Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

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