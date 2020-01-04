HABER /  YEREL

Kazada yaralanan eşini elini tutup 'ne olur dayan karıcığım' diye seslendi

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zeynep Mardin (55), yaralandı. Zeynep Mardin'in yanına koşan eşi Cemal Mardin (55), eşinin elini tutup, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi.

Kaza, perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Menteşe ilçesindeki Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında forma giyen otizmli lise öğrencisi oğlu Arda Mardin'i (18) izleyen Zeynep Mardin (55), maçtan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 33 VJK 37 plakalı otomobil, Zeynep Mardin'e çarptı. Birkaç dakika sonra otomobille eşini almaya gelen Cemal Mardin, yaralanan eşini yol ortasında yerde yatarken görüp, yanına koştu. Eşinin elini tutan Cemal Mardin, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi.

Zeynep Mardin, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ETKİNLİKTE KONUŞMUŞTU

Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin forma giymişti. Kaza öncesi etkinlikte konuşan Zeynep Mardin, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi'nde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda'yı maçta izledikten sonra, "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye açıklamada bulunmuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması
Merih Demiral'a 5.talip! İşte istenen çılgın rakam
ABD'nin Kasım Süleymani suikasti sonrası NATO'dan flaş Irak kararı! Askıya aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı yerli otomobil için güzel haber ilk kez açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar! Hakaret içerikli paylaşımda internet hat sahibine de ceza
Adnan Oktar çetesini kopyalayıp 40 kadını 'Kedicikler' gibi kandırdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Sonuçlar nereden öğrenilir?
Kör taklidi yapan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı
Hasan Ruhani Kasım Süleymani'nin evine taziye ziyaretinde bulundu
Berna Gözbaşı: Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum
James Nunnally: Fenerbahçe'ye döndüğüm için mutluyum
2020 ebe maaşları kaç para oldu yeni zam geldi
Yorumlar