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Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Sonuçlar nereden öğrenilir?

Binlerce adayın merakla beklediği bekçilik sınav sonuçları açıklandı. Adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Sonuçlara web sitesinden ulaşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.

15 gün içerisinde başvurulması gerekiyor

Asıl adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

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