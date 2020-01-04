HABER /  FENERBAHÇE

James Nunnally: Fenerbahçe'ye döndüğüm için mutluyum

Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan James Nunnally, sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği için çok mutlu.

Fenerbahçe Beko'ya yeniden transfer olan ABD'li basketbolcu James Nunnally, sarı-lacivertli ekiple antrenmana çıktı.

FBTV'ye açıklama yapan  Nunnally, "Fenerbahçe’ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması
Merih Demiral'a 5.talip! İşte istenen çılgın rakam
ABD'nin Kasım Süleymani suikasti sonrası NATO'dan flaş Irak kararı! Askıya aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı yerli otomobil için güzel haber ilk kez açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar! Hakaret içerikli paylaşımda internet hat sahibine de ceza
Adnan Oktar çetesini kopyalayıp 40 kadını 'Kedicikler' gibi kandırdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Denizlispor'dan kadro dışı açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Kasım Süleymani diplomasisi
Çaykur Rizespor'da 4 isimle yollar ayrılacak
Kargo paketindeki adres görevlileri ‘şok’ etti
MSB duyurdu! Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiler!
2020 ebe maaşları kaç para oldu yeni zam geldi
Yorumlar