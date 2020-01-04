Hamilelikte egzersiz nasıl yapılmalı ağrı başladığı an...

Hamileler hangi egzersizleri yapabilir, hamilelikte egzersiz nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Hamilelik sürecinde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Gebelik döneminde yapılan egzersizler anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizler; özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrılarını, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azaltıyor. Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nilsem Eraslan, gebelik döneminde egzersizin önemi hakkında bilgi verdi.

Ağrı hissettiğinizde hemen bırakın

Gebelik döneminde egzersiz süreleri, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olmadır. Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir.

Hamilelik egzersizi kuralları

- Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir.

- Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir.

- Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır.

- Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir.

- Gebeliğin 5’inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır.