Adnan Oktar çetesini kopyalayıp 40 kadını 'Kedicikler' gibi kandırdılar

Öğretmenlik mesleğini bırakan Ümran Yılmaz ile yardımcısı Şeküre Örgüt, Adnan Oktar çetesini kopyalayıp 40 kadını “Kedicikler” gibi kandırdı. Mağdurların arasında eski milletvekili eşi de var. Sözde "muz dansı" adı altında kadınlara cinsel istismara bile kalkıştılar.

İzmirli edebiyat öğretmeni Ümran Yılmaz, mesleğini bıraktı! Yanına kuaför Şeküre Örgüt'ü aldı. İkili kendini yaşam koçu olarak tanıtıp kadınları sosyal medyadan kandırdı.

20 kadın aynı evde alıkonuldu

Takvim'de yer alan habere göre; Ümran Yılmaz ve yardımcısı adını "inziva" koyduğu eve kapanma etkinliği yaptı. 20 kadın aynı evde günlerce çıkmadan eğitim adı altında alıkonuldu. Üniversite hocası L.K. da örgütün mağdurları arasındaydı.

''60 bin liradan fazla paramı aldı''

Çete hakkında suç duyurusunda bulunan L.K. şu ifadeleri kullandı: ''Facebook'ta Ümran Yılmaz hesabından yayınlanan ve görünüşte masum olan "Şükür Kutusu" isimli bir paylaşımı o anki ruh halimle beğendim. Yılmaz da beni takibe alıp duygusal boşluğumdan faydalandı. 60 bin liradan fazla paramı aldı.''





Aralarında eski milletvekili eşi de var

Bu arada suç duyurusundaki belgeler, Ümran Yılmaz'ın dolandırıcılıkta bir hayli yol aldığını da gösterdi. Buna göre B.K. isimli kadın, kocasından aldığı paraları Yılmaz'a getiriyordu. Eski milletvekili eşi olan B.M. ile 80 yaşındaki eski bir milletvekili annesini de eğitimlerine katılması için ikna etmeyi başardı.

"Muz dansı" adı altında cinsel istismar

Ümran Yılmaz ile Şeküre Örgüt, sözde "muz dansı" adı altında kadınlara cinsel istismara bile kalkıştı. Kadınları günlerce eve kapatan ikili, lisanssız ve onaysız zayıflama çayı da satıyordu.