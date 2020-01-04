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Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez kıymete bindi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Milanlı Ricardo Rodriguez'e teklif üstüne teklif yağıyor.

Fenerbahçe yaz döneminde büyük bir transfer çalışması yapmış, ancak neredeyse tüm takımı yenileyen yönetim, sol bek hamlesini gerçekleştirememişti. Bitti gözüyle bakılan Kolarov’un Roma’da kalmasıyla Hasan Ali alternatifsiz kalmıştı.

Millî oyuncunun yaşadığı sakatlık sebebiyle daha da büyük önem arz eden bu mevki için sarı-lacivertliler Milan’ın Şili asıllı İsviçrelisi Ricardo Rodriguez’e talip oldu. Ama 27 yaşındaki oyuncuya teklif yağmaya başladı.

Birçok kulüp peşinde
Napoli ve Lyon’un ardından PSV de Rodriguez için Milan’ın kapısını çaldı. Finansal fair play sebebiyle hamle imkânı sınırlı olan Fenerbahçe alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

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