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Yeni Malatyaspor, Bifouma ile uzattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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