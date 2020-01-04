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İki Müslüman ülke Bağdat seferlerini durdurdu!

ÜRDÜN Havayolları ve Bahreyn Havayolları, ABD tarafından füzeyle vurularak öldürülmesinin ardından Bağdat'a uçuşlarını ikinci bir talimata kadar durdurduğunu açıkladı.

ÜRDÜN Kraliyet Havayolları (JR) tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'a uçuşların askıya alınmasının kentteki güvenlik durumunun istikrarsız olmasından kaynaklandığı belirtildi. 

Açıklamada, Bağdat dışındaki Basra, Erbil, Necef ve Süleymaniye kentlerine uçuşların normal seyrinde sürdüğü bilgisi verildi. 

Bahreyn'in havayolu Gulf Air de benzeri bir kararla Bağdat ve Necef kentlerine uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. 

Gulf Air tarafından yapılan açıklamada, Bağdat ve Necef'e tüm gidiş gelişlerin Irak'taki istikrarsızlıktan dolayı ikinci bir emre kadar iptal edildiği kaydedildi. 

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